ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Почта России" и компания "РЖД Логистика" заключили соглашение о совместной разработке сервисов для доставки международных почтовых отправлений и грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, сообщила пресс-служба "Почты". В "Почте России" оценили объем авиаперевозок из Китая в Россию за август

"РЖД Логистика" и "Почта России" совместно разработают и запустят новые сервисы для доставки международных почтовых отправлений и сборных грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы в почтовых и багажных вагонах. Компании проработают новые трансграничные маршруты и транспортные решения для создания стабильных логистических цепочек. Соглашение об этом партнеры заключили на полях Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.

Кроме того, компании планируют разрабатывать и выводить на рынок логистические сервисы в прямом железнодорожном сообщении на маршрутах Китай – Россия – Европа. Уточняется, что финансово-экономические параметры услуг будут контролироваться для сохранения "стабильной тарифной сетки".

"Наша задача – обеспечить стабильную доставку продукции и товаров, которые пользуются широким спросом, а также социально-значимых грузов. Для этого мы постоянно работаем, в том числе над развитием стабильных логистических каналов как для внутрироссийских, так и трансграничных перевозок. В "РЖД Логистике" мы видим надежного и компетентного логистического партнера для решения масштабных задач, которые стоят перед нами", — отметил заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Сергей Сергушев, чьи слова приводятся в сообщении.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.