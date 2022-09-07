ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018

Разработчик Aurus на водороде заявил, что цена машины пока не установлена

"В конце этого месяца мы презентуем внедорожник", — сказал он, выступая с лекцией в рамках Восточного экономического форума.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.