ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, заявил вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров. Разработчик Aurus на водороде заявил, что цена машины пока не установлена

"В конце этого месяца мы презентуем внедорожник", — сказал он, выступая с лекцией в рамках Восточного экономического форума.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.