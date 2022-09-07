ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать "окно возможностей", заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В H&M рассказали, как долго магазины в России останутся открытыми

"У наших компаний появляется "окно возможностей" — смогут использовать, замечательно. Поддержку максимальную они получают", — сообщил он в беседе в кулуарах ВЭФ, рассуждая об импортозамещении в сфере одежды и обуви.

При этом, по его словам, министерство не видит необходимости в полном импортозамещении в этих сегментах. "У нас есть дружественные страны, которые с удовольствием работают на нашем рынке не первый год", — добавил Евтухов, отвечая на вопрос о возможности полного импортозамещения.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.