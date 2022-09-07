ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Группа компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) планирует строительство в регионах РФ сети модернизированных линейных элеваторов общей мощностью 1,4 миллиона тонн зерна, соответствующие соглашения с главами регионов были подписаны в ходе ВЭФ-2022, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Небензя: часть зерновой сделки, касающаяся экспорта из России, не работает

"Подписаны соглашения о строительстве крупнейших в России линейных элеваторов. В дальнейшем все объемы зерна пойдут на экспорт в восточном направлении", — сообщили в пресс-службе. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках ВЭФ-2022 с главами Алтайского и Красноярского краев, а также Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей.

В ходе реализации программы планируется строительство семи линейных элеваторов общим объемом хранения в 1,4 миллиона тонн вдоль Транссибирской магистрали, а также морского терминала на Дальнем Востоке и хабов в Казахстане для перевалки российского зерна. Мощность каждого элеватора предполагает возможность единовременного хранения до 200 тысяч тонн зерна и его ежегодный оборот в 500 тысяч тонн, стоимость — 5 миллиардов рублей, строительство будет вестись на частные инвестиции.

"В ближайшее время ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" приступает к строительству контейнерного терминала в Забайкальске и рассмотрит возможность реализации проекта морского зернового терминала на Дальнем Востоке", — сообщил генеральный директор НСЗК Сергей Пушкин.

Группа компаний НСЗК – экспортно-ориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока проект создания и развития инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.