МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Apple Inc во вторник сообщила, что обжалует запрет Бразилии на продажу iPhone без зарядного устройства. Она выражает несогласие с претензиями насчет того, что поставляет потребителям неукомплектованный продукт. Бразилия запретила Apple продавать смартфоны без зарядного устройства

Министерство юстиции Бразилии оштрафовало Apple на 12,275 млн реалов (2,38 млн долларов) и обязало компанию отменить продажи iPhone 12 и более современных моделей. Кроме того, Apple должна приостановить продажу любых моделей iPhone, которые поставляются без зарядного устройства.

В постановлении, опубликованном во вторник в национальной официальной газете, Минюст пояснил, что у iPhone отсутствует крайне важный компонент, а "против потребителей используется заведомо дискриминационная практика".

Власти отвергли довод Apple о том, что целью такой практики является сокращение углеродных выбросов. По словам властей, доказательств, что продажа смартфонов без зарядного устройства способствует защите окружающей среды, нет.

Apple сказала, что продолжит сотрудничать с Senacon, бразильским агентством по защите прав потребителей, чтобы "снять их опасения", и одновременно обжалует решение Минюста.

"Мы уже выиграли ряд дел в Бразилии, связанных с этим вопросом, и уверены, что нашим клиентам известны разные способы зарядки смартфонов и подключения своих устройств", — отметила компания.

Минюст Бразилии принял решение за день до того, как Apple, предположительно, должна представить свою новую модель iPhone.