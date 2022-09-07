ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует максимально уходить на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, так как работать с Европой становится все сложнее, особенно в части проведения оплаты за поставленный газ, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава "Новатэка" рассказал о планах по "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2"

"С Европой чем дальше, тем сложнее работать. Именно с точки зрения банковского сектора, постоянные палки в колеса: столько можем перечислить, столько — нет. Мы стремимся максимально на Восток", — сказал Михельсон, отвечая на вопрос об актуальных направлениях поставок для "Арктик СПГ 2".

Он пояснил, что речь идет об оплате за поставленный СПГ. "Просто покупатель платит, а банки не перечисляют за газ. Каждый платеж финансисты пробивают через какие-то другие банки. Они сами себе вредят", — рассказал глава "Новатэка".

Михельсон добавил, что "Ямал СПГ" 80% объема производства реализует по долгосрочным договорам, 20% — на спотовом рынке, а дальше они распределяются трейдерами, поэтому по этой доле сложно определить направление. Причем по долгосрочным договорам цены в 2,5-3 ниже текущих на споте.

"В "Арктик СПГ 2" каждый акционер сам продает свою долю… На ответственности проекта будет довести СПГ до (хаба — ред.) Мурманска или Камчатки, а дальше продажа акционера по рынку. Мы ("Новатэк" — ред.) будем максимально ориентироваться на восточный рынок, АТР", — резюмировал он. В первую очередь, речь идет о Китае, а также Вьетнаме и Индии.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ 2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2026 года. Акционеры — "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.