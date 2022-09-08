МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Россияне, среди ушедших из страны брендов, чаще всего хотя заказать из-за рубежа товары IKEA, Uniqlo, а также с сайта iHerb, говорится в исследовании платформы CDEK.Shopping, с которым ознакомились РИА Новости.

"Список самых востребованных брендов возглавили Uniqlo, iHerb и IKEA", — говорится в исследовании.

Отмечается, что по сумме запросов латиницей и кириллицей IKEA стала абсолютным лидером поисковых запросов на платформе.

При этом в топ-10 поисковых запросов также попали Google Pixel, MacBook Air, Converse, Nike Dunk, Steam Deck и Nike Jordan. Кроме, собственно, брендов, в запросах покупателей в топ-20 встречаются и две товарные категории: джинсы и духи.

"Поисковые запросы на платформе для заказа товаров из-за рубежа показывают, какие бренды стало купить в России сложнее. Российские потребители не готовы отказаться от любимых товаров и рассчитывают купить их за границей", — подчеркнул управляющий директор платформы CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.