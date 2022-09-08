МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Водный транспорт на солнечных батареях через 15-20 лет начнет активно вводиться в городах России, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор автономной некоммерческой организации "Национальный отраслевой центр "Маринет" Национальной технологической инициативы Евгений Казанов.

"Популярность солнечной энергетики растёт год от года. По прогнозам экспертов, к 2050 году на солнечных батареях будут появляться не только различные модели наземного и воздушного транспорта, но и водного. Такой транспорт начнет внедряться в крупных городах с развитой водной инфраструктурой", — заявил Казанов.

"Морской и речной транспорт на солнечных батареях через 15-20 лет начнет широко внедряться в российских городах с большим количеством солнечных дней в году", — добавил он.

Казанов отметил, что использование транспорта на солнечных батареях будет выгодно городам с точки зрения не только заботы об экологии, но и сокращения издержек на его содержание и обслуживание.

"Поездки на таком транспорте будут значительно дешевле и экологичнее", — подчеркнул эксперт.