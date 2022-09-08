МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Только 12% россиян будут искать способ купить ушедший из России бренд за рубежом, показал опрос Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ). Названы бренды, которые россияне чаще всего хотят заказать из-за рубежа

Из них на это готовы 17% мужчин и 7% женщин. Чаще всего такой выбор делали люди от 18 до 24 лет (в 27% случаев), реже всего — люди старше 60 лет (в 4% случаев).

Большинство (71%) признались, что в случае прекращения продажи в России одежды какой-либо иностранной марки выберут нужный товар другой марки. Так, судя по опросу, поступили бы 65% мужчин и 76% женщин. Наибольшую популярность этот ответ имеет среди людей от 60 лет — 79%. В 76% случаев так поступят люди от 18 до 24 лет и от 45 до 59 лет.

Некоторые сказали, что в случае прекращения продажи товаров иностранной марки они будут дожидаться возобновления его продажи. Так ответили 7% мужчин и 6% женщин.

Также участники опроса оценили важность факторов при выборе одежды от 0 до 7. Наибольшее количество баллов получили такие факторы, как приемлемая цена (6,3), высокое качество (6,06), натуральные материалы (5,49). Чуть менее важными факторами для покупателей оказались отечественное производство (3,32), соответствие модным тенденциям (3,21) и соответствие национальной культуре (2,38).

Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 20-23 августа 2022 г. В опросе приняли участие 5 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.