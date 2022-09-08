МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глобальный офис немецкой компании SAP готовится продать вычислительную технику из собственных дата-центров в России на 1,4 миллиарда рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на российском рынке облачных сервисов. Российский рынок справился с уходом зарубежных компаний, заявил глава ВЭБа

Речь идет о серверах, коммутаторах, системах хранения данных (СХД), всего 3,5 тысячи единиц оборудования. По словам источников издания, SAP намерена найти российского партнера, которому передаст технику, а тот, в свою очередь, займется реализацией.

Уточняется, что балансовая цена оборудования составляет 50 миллионов евро (3 миллиарда рублей по курсу ЦБ на 7 сентября), а рыночную стоимость техники оценили приблизительно в 1,4 миллиарда рублей. Согласно источникам, покупкой заинтересовался "Ростелеком".

SAP — один из крупнейших в мире и РФ (около 60% рынка) поставщиков систем для управления ресурсами предприятия. Владеет в России несколькими центрами обработки данных (ЦОД). Первый был открыт в 2014 году для оказания облачных сервисов на территории НИЦ "Курчатовский институт" в Москве на базе инфраструктуры "Ростелекома". С 2016 года "Ростелеком" заключил договор с SAP о продвижении ее облачных решений на базе своих дата-центров.

Отмечается, что сейчас российская госкомпания остро нуждается в вычислительной технике. В июне "Ростелеком" заморозил развитие ЦОД в регионах из-за дефицита оборудования, но в конце августа президент компании Михаил Осеевский сообщил, что проект продолжится. В рамках Восточного экономического форума 6 сентября топ-менеджер рассказал, что "Ростелеком" вложит в региональные дата-центры 10-20 миллиардов рублей в течение нескольких лет.