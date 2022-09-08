МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ рассмотрит возможность вернуть скидку на железнодорожные перевозки угля в направлении портов Северо-Запада, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Белоусов поручил проработать маршруты вывоза угля в порты юга России

Такая мера призвана в условиях эмбарго ЕС на импорт угля из РФ увеличить угольный экспорт в Азию и одновременно перенаправить поток грузов с так называемого Восточного полигона (дорог в Сибири и на Дальнем Востоке). Как говорят источники издания в отрасли, сейчас без скидок экспорт через порты европейской части РФ в основном нерентабелен. Поручение рассмотреть этот вопрос содержится в протоколе совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, состоявшегося в конце августа и посвященного проблеме вывоза угля.

Уточняется, что скидки (понижающие коэффициенты) на перевозку угля, а именно 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт, которые с учетом расстояния до портов прежде всего важны для грузоотправителей Кузбасса, были отменены с 1 июня, а в конце августа правительство продлило этот срок до конца года.

Из-за отказа Европы закупать российский уголь порты Северо-Запада, ориентированные на этот рынок, остались без загрузки, однако отправки идут кружным путем в Азию. Согласно презентации директора по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирины Ольховской, из 78 миллионов тонн угля, поставленных на рынки АТР за январь-июль, только 65 миллионов тонн были отправлены через порты и погранпереходы Дальнего Востока, а остальное — через порты Северо-Запада и Юга. В Польше поделились планами по ввозу угля через Белоруссию

Собеседники газеты в угольных компаниях отмечают, что в августе рентабельность экспорта через порты Юга и Северо-Запада была нулевой. Так, уголь в Усть-Луге на базисе FOB продавался по 120–130 долларов за тонну, что почти на уровне себестоимости. Негативными факторами стали укрепление рубля и различные комиссии посредникам.

При этом, по словам источника издания на рынке, поставки в Азию через южные и дальневосточные порты рентабельны для экспортеров угля, но ограничены пропускной способностью железной дороги, и сами порты из-за этого недозагружены.