МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Звукозаписывающая студия Sony Music Group, в марте прекратившая операции в России, приняла решение окончательно уйти из страны, сообщает журнал Billboard со ссылкой на заявление компании. В ЕЦБ назвали самый негативный сценарий по ситуации в экономике еврозоны

"В заявлении, присланном Billboard в среду (7 сентября), Sony Music Group сообщила, что "приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и ее местный реестр под местное управление", — пишет издание.

Отмечается, что управление российским подразделением возьмет на себя новая независимая компания, которая будет представлять только местных музыкантов, а все композиции под лейблом Sony Music должны быть удалены из российских музыкальных стриминговых сервисов. Заявление о регистрации новой компании было опубликовано 25 августа на сайте Федеральной налоговой службы России, а возглавит ее, по данным Billboard, бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. Издание подчеркивает, что некоторые сотрудники Sony Music Russia, вероятно, получат работу в новой компании.

Sony Music Group — звукозаписывающая студия, являющаяся дочерней компанией Sony Corporation, одной из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Российское подразделение Sony Music, по данным Billboard, после прекращения операций насчитывало 40-50 сотрудников.