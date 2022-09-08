МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Названия новым участкам автомобильных дорог надо присвоить, посоветовавшись с людьми, считает президент РФ Владимир Путин. Путин дал старт автомобильному движению по новым российским дорогам

На церемонии открытия автомобильного движения на новых дорожных участках Приволжья и Урала Путин отметил, что "у нас практически все крупные трассы кроме всяких там аббревиатур, там М5 и так далее, имеют еще названия", и поинтересовался названиями вводимых трасс.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ответил, что названия новой трассы от Москвы до Казани и Екатеринбурга до Тюмени действительно нет.

"Надо с людьми посоветоваться и присвоить эти названия. Организуйте, пожалуйста, эту работу", — сказал президент.

Хуснуллин пообещал организовать голосование. "Давайте так и сделаем", — ответил Путин.

Путин в четверг дал старт автомобильному движению по участку магистрали М-12, по отремонтированной трассе М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге, все три объекта увязаны в общий транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.