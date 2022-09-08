Путин призвал посоветоваться с людьми о названиях новых участков автодорог
Путин: названия новым участкам автомобильных дорог надо присвоить, посоветовавшись с людьми
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Названия новым участкам автомобильных дорог надо присвоить, посоветовавшись с людьми, считает президент РФ Владимир Путин.
На церемонии открытия автомобильного движения на новых дорожных участках Приволжья и Урала Путин отметил, что "у нас практически все крупные трассы кроме всяких там аббревиатур, там М5 и так далее, имеют еще названия", и поинтересовался названиями вводимых трасс.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ответил, что названия новой трассы от Москвы до Казани и Екатеринбурга до Тюмени действительно нет.
"Надо с людьми посоветоваться и присвоить эти названия. Организуйте, пожалуйста, эту работу", — сказал президент.
Хуснуллин пообещал организовать голосование. "Давайте так и сделаем", — ответил Путин.
Путин в четверг дал старт автомобильному движению по участку магистрали М-12, по отремонтированной трассе М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге, все три объекта увязаны в общий транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.