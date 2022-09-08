МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Россия выражает полную готовность к построению своей части автодороги "Меридиан", если Казахстан захочет участвовать в этом проекте, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал о продлении трассы М-12 до Владивостока

"Я вчера буквально со своим коллегой из Казахстана разговаривал: он мне подтверждает, что они свою часть дороги тоже готовы расширять. Соответственно, если они свою часть дороги будут расширять, у нас часть денег предусмотрена в пятилетней программе (развития дорожной сети — ред.)", — сказал Хуснуллин.

Он также пояснил, что с российской стороны в проект будет включена, в частности, кольцевая дорога по обходу Саратова.

В конце прошлого года Россия и Казахстан подписали план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры маршрута "Европа — Западный Китай" и дороги "Меридиан" на 2021-2030 годы.