МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Алроса" с 1 октября откроет продажи инвестиционных бриллиантов и "бриллиантовых корзин" без НДС, приобрести их можно будет через банки-партнеры, сообщил директор "Алроса" по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин в рамках сессии Московского финансового форума. Минфин не отменит НДС для банков на покупку инвестиционных бриллиантов

"С 1 октября будет доступно два продукта. Продукт первый – крупные, дорогие, редкие, уникальные бриллианты. Порог входа от 50 тысяч долларов… Второй продукт – это, так называемые, "бриллиантовые корзины", некий усредненный сет бриллиантов от 0,3 карат с единой ценой за карат и с возможностью реализации механизма обратного выкупа", — заявил Амелькин.

Он добавил, что по обоим инвестиционным продуктам будет доступен индекс, по которому инвесторы смогут получать информацию об изменении стоимости с учетом реализации на международных площадках. Приобрести бриллианты и "бриллиантовые корзины" без НДС можно будет через банки-партнеры компании.

"Реализация следующим образом происходит для получения налоговой льготы, назовем так налоговый инструмент. Алмазодобывающая компания, в данном случае "Алроса", реализует это в советующий уполномоченный банк, дальше банк через свои каналы продаж реализовывает это своим инвесторам. В таком случае НДС не возникает", — пояснил Амелькин.

По его словам, бриллианты — это инструмент, который дает управление валютным риском и позволяет получать инвесторам дополнительную доходность при благоприятном развитии рынка.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

РИА Новости выступает информационным партнером форума.