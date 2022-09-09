ООН, 9 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил четырем судам с продовольствием выйти в пятницу из украинских портов в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ.

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (9 сентября — ред.) четырех судов, перевозящих в общей сложности 58 800 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении

Судно SUPER BAYERN пойдет из Южного в Египет с 33 000 тонн кукурузы. Корабль A-LINE отправится из Черноморска в Египет с 10 700 тонн кукурузы. Корабль LUCKY отправится из Южного в Грецию с 6000 тонн кукурузы и 4400 тонн ячменя. Судно SEVIL пойдет из Черноморска в Румынию с 4700 тонн рапса.

СКЦ отмечает, что по состоянию на 8 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (Одесса, Черноморск, Южный) составляет 2 376 291 тонну. Всего на данный момент разрешено 227 рейсов (122 — в сторону Украины и 105 — из украинских портов), говорится в сообщении.