МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось, а в ряде магазинов выделяют места для вин определенных регионов России, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Абрау-Дюрсо" и "Туризм.РФ" подписали соглашение о развитии курорта на ВЭФ

"Уже второй год подряд наши эксперты отмечают расширение ассортимента российских вин на полках магазинов. Если раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, Долины Дона. В целом количество наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось", — отметила она.

Уточняется, что для независимой экспертизы было закуплено 500 бутылок винодельческой продукции, включая игристые вина, российское шампанское, а также крепленые вина. По словам Буняевой, в федеральных сетях, где ассортимент вина в одном магазине составляет 120-150 наименований, российских вин уже больше 60%. В это же время в крупных гипермаркетах, где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента – это 35-40%.

"Наши закупщики также отметили более удобную навигацию для покупателя. Помимо обязательных в рамках 468-го ФЗ (федерального закона о виноградарстве и виноделии в РФ — ред.) требований к выделению "Вино России" на полках, в ряде сетей выделяют места расположений вин определенных российских регионов – в первую очередь Крыма и Кубани", — сообщила Буняева.

Кроме того, эксперты Роскачества рассказали, что больше всего винной продукции из всех регионов России можно найти в московских магазинах, наибольшим числом российских виноделен в ассортименте отличаются сети "Ашан" и "Перекресток". Среди региональных розничных сетей специалисты отметили супермаркеты "Табрис" и магазины "Алкотека".