МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Министерство транспорта России планирует запретить лицам, которые используют средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам, передает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева. В России предложили штрафовать за неправильную парковку электросамокатов

Парламентарий ранее обратился в Минтранс, предложив установить для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. Министерство подготовило проект соответствующего постановления. Предполагается внести документ в правительство РФ.

"Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — пишет первый замминистра Андрей Костюк.

Такая мера, как отмечает ведомство, создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Документ уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве.

"Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство РФ", — говорится в письме.

Документ предполагает внесение изменений в постановление правительства РФ от 23 октября 1993 года N 1090 "О Правилах дорожного движения".