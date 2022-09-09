МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россиянам в последнее время стали массово поступать предложения высокооплачиваемой работы якобы от известных компаний, пишут "Известия". Юрист рассказал, как мошенники могут попытаться увести деньги у избирателей

За подобными рассылками скрывается мошенническая схема — людей завлекают на фишинговые сайты и выманивают у них крупные суммы денег, предупреждают эксперты по кибербезопасности.

Мошенники обещают за несколько часов удаленной работы доход в размере от 3 до 30 тысяч рублей в день. Сообщения о якобы предлагаемой работе поступают от таких компаний, как Ozon, Wildberries, Aliexpress, Amazon.

Жительница Батайска Виктория Самойлова рассказала, что в качестве цели работы заявлялось повышение рейтинга конкретного онлайн-магазина. Для этого нужно было за свой счет делать покупки, однако не для себя. В конце дня возвращают как потраченные деньги, так и начисляют "гонорар".

Так, если покупки сделаны на 6 тысяч рублей, человек может получить 7200 рублей, причем с каждым днем суммы оборота растут. Однако когда они доходят до десятков и сотен тысяч, возврат денег прекращается, и обманутые "сотрудники" теряют вложенное.

"Сначала человек видит, что схема работает. Даже если он понимает, что схема мошенническая, он начинает думать, что попал в самое начало "пирамиды", и поэтому можно успеть навариться", — отметил президент АО "Квибрум", эксперт по вопросам искусственного интеллекта Игорь Ашманов.

Источники издания в правоохранительных органах пояснили, что заявления потерпевших поступают из различных регионов страны. Так, житель Башкирии, студент-медик из Индии Кхон Камран, за сутки лишился почти 700 тысяч рублей.