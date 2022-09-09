МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Из-за запрета на въезд граждан России в страны Балтии и Польшу пострадает сфера сервиса и туризма — ряд ресторанов, кафе и гостиниц будут вынуждены закрыться, рассказал "Парламентской газете" сенатор Алексей Пушков. Пушков ответил на слова минобороны Польши о грядущей "войне" с Россией

"Это еще один виток в антироссийской кампании и еще одна составная часть большого разрыва между Западом и Россией, который выразился уже в семи пакетах жестких экономических санкций и массовых персональных санкций в отношении граждан России", — подчеркнул он.

По словам сенатора, это можно трактовать как процесс распада всей системы отношений России с Евросоюзом, причем он продолжается.

В странах Балтии и Польше большая часть сервиса была сосредоточена именно на обслуживании туристов из России, напомнил политик. Однако из-за решения властей там из российских граждан останутся единицы, полагает он. Основная масса граждан России будет отторгнута этим решением, вследствие чего гостиницы и гостевые дома, а также часть других сервисов, которые обслуживали российский турпоток в регионе, будут вынуждены закрыться, отметил Пушков.

"Никакие другие туристы российских не заменят по той простой причине, что Прибалтика Европу интересует мало в туристическом плане. Для европейцев это маргинальное туристическое направление. Если говорить о массовом туризме для европейцев, то это Испания, Италия, Греция, Кипр, Турция, Египет. Но никак не холодные прибалтийские республики", — заметил сенатор.

Он заключил, что решением о запрете на въезд граждан России страны Балтии и Польша просто подписывают приговор подавляющей части объектов своей туриндустрии.