ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — ПРАЙМ. Власти Доминиканы работают над тем, чтобы наладить логистику поставок в Россию товаров, в том числе рома, а алкогольные компании изучают российский рынок, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканской Республики в РФ Ханс Данненберг. Ритейлеры попросили разрешить иностранным перевозчикам ввоз алкоголя

"Еще есть запасы доминиканского рома здесь, в России. Он отправляется также в Центральную Азию и на Кавказ. Но есть другие компании, которые рассматривают возможности возвращения на российский рынок. И мы работаем над тем, чтобы наладить торговую логистику", — сказал посол в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Комментируя вопрос ухода ряда западных алкогольных компаний из России, посол отметил, что "доминиканский ром хорошо представлен на российском рынке".

"Мы пытаемся найти новые компании, которые бы взглянули на российский рынок. Некоторые из них очень заинтересованы, некоторые пока рассматривают такую возможность и анализируют также рынок Средней Азии и Кавказа. Мы бы очень хотели представлять на российский вкус ром, кофе, авокадо, манго и ананасы", — пояснил дипломат, отвечая на вопрос, планирует ли Доминикана увеличить количество экспортируемого в Россию рома.

ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

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