БАКУ, 9 сен — ПРАЙМ. Через азербайджанскую территорию транзитный грузопоток за первые восемь месяцев текущего месяца вырос на 47% в годовом выражении, заявил в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. Объем грузовых авиаперевозок в мире снизился в июле

"Через территорию нашей страны транзитный грузопоток за (первые — ред.) восемь месяцев текущего года вырос на 47%", — сказал он в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора "Север — Юг".

Встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана в рамках развития международного транспортного коридора "Север — Юг" проходит в Баку. По итогам встречи планируется подписание Бакинской декларации.

"Азербайджан работает в направлении укрепления сотрудничества с соседями. Развитие этих отношений открывает новые возможности. Азербайджан нацелен на создание инфраструктуры, которая будет отвечать современным стандартам. Работы в этом направлении активно продолжаются", — также сказал Мустафаев.