МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Немецкая газовая компания VNG запросила у правительства Германии помощь для покрытия убытков, следует из пресс-релиза компании. В Германии опасаются "оползневой" рецессии зимой

"Для предотвращения дальнейших убытков VNG и продолжения деятельности группы VNG в целом VNG считает себя вынужденной обратиться за дополнительными мерами поддержки в соответствии с Законом об энергетической безопасности поставок в дополнение к "газовой надбавке" (согласно статье 26 Закона), которая уже была применена", — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что недопоставленный из-за перебоев в поставках из России газ теперь приходится закупать на спотовом рынке, и в итоге в связи с невыполненными прежними обязательствами поставщиков она покупает "голубое топливо" по значительно более высоким текущим ценам на рынке, в то время как своих клиентов, согласно договорам, она должна снабжать по значительно более низким тарифам.

В релизе уточняется, что у VNG есть два контракта, на которые повлияли такие перебои с поставками из России: прямой со сроком до конца года на поставку примерно 35 ТВтч газа в год от ООО "Газпром экспорт" и контракт на закупку 65 ТВтч газа в год с немецким поставщиком, который импортирует этот объем. Германия санкциями выстрелила себе в обе ноги, считает глава партии АдГ

VNG также рассчитывает, что сможет за счет собственных средств и дополнительных стабилизационных мер покрыть убытки, которые по их расчётам составят около 1 миллиарда евро по итогам года. Представитель министерства экономики Германии подтвердило агентству Рейтер получение такой просьбы. При этом ранее немецкие СМИ писали, что власти Германии хотят предоставить компании гарантии на сумму до 2 миллиардов евро в случае проблем.

VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тысячи человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.