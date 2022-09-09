МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России не поддержал включение товаров всех брендов в список параллельного импорта — мера должна работать только для тех товаров, которые не имеют отечественных аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Коренным народам Севера будут поставлять отечественную технику, заявил ФАДН

В четверг "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) сообщила РИА Новости, что направила в правительство РФ обращение, в котором предложила расширить программу параллельного импорта, включив туда продукцию любых брендов. Уточняется, что в практическом смысле предлагаемые изменения будут означать, что для параллельного импорта станет разрешена продукция не только тех товарных знаков, которые специально указаны в перечне Минпромторга России, но и любых других.

"Указанное (ОПИ — ред.) предложение Минпромторгом России не поддерживается. Как неоднократно заявлял Денис Валентинович Мантуров, Минпромторг России будет придерживаться взвешенного подхода при формировании перечня, распространяя этот механизм только на определенные товарные группы", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, решение об указании в перечне параллельного импорта конкретных брендов позволяет обеспечить наполнение российского рынка необходимыми товарами, но при этом — нивелировать риски для локализованных иностранных предприятий, продолжающих работу на российском рынке.

"Стимулирование импорта должно работать только в тех нишах, в которых российское производство пока еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей", — добавили в министерстве.

Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

В среду вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, а возможность продления на 2024 год и последующие годы не исключена. Он уточнил, что механизм будет работать в прежнем формате — список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ. При этом Мантуров подчеркнул, что "мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке".