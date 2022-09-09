ВАШИНГТОН, 9 сен — ПРАЙМ. Компания Tesla Inc рассматривает возможность строительства завода по переработке лития в Техасе, на побережье Мексиканского залива. Она хочет гарантировать себе поставки этого ключевого сырья для аккумуляторов на фоне растущего спроса на электромобили, сообщает агентство Рейтер. Tesla сократила в Китае сроки доставки для некоторых Model Y

Предполагается, что завод будет работать с гидроксидом лития аккумуляторного класса: перерабатывать, очищать и производить материалы для аккумуляторов, говорится в заявке, поданной 22 августа в ревизионное управление Техаса.

Гендиректор Tesla Илон Маск ранее писал в Twitter, что его компании, возможно, придется заняться добычей и переработкой металла в промышленных масштабах по мере роста цен на литий.

Если заявки Tesla на получение разрешений будут одобрены, строительство может начаться в 4-м квартале 2022 года, а коммерческое производство может стартовать к концу 2024 года.

Согласно плану, Tesla будет отправлять конечный продукт с перерабатывающего завода автомобильным и железнодорожным транспортом на различные площадки по производству батарей Tesla, поддерживая цепочку поставок крупногабаритных батарей и батарей для электромобилей.

Альтернативной площадкой для этого предприятия может стать Луизиана.

Обеспечение стабильных поставок компонентов для батарей имеет решающее значение для Tesla, поскольку она сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других автоконцернов. Кроме того, перед компанией стоит задача значительно увеличить производство во второй половине года после локд в Китае.

Во 2-м квартале Tesla поставила 254 695 машин — на 17,9% меньше, чем в предыдущем квартале.