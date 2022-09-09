БЕРЛИН, 9 сен — ПРАЙМ. Немецкая энергокомпания Uniper не планирует мер по масштабной экономии или сокращению рабочих мест, сообщило немецкое экономическое издание WirtschaftsWoche. СМИ: соседи Германии уклоняются от соглашений о взаимных поставках газа

"На сегодняшний день не существует программы сокращения рабочих мест или программы экономии в масштабах всей группы", — приводит издание слова спикера компании. При этом, по его словам, в настоящее время в Uniper готовится "концепция энергосбережения для всех объектов".

Как отмечает издание, несмотря на то, что компания была на грани банкротства и смогла его избежать благодаря получению государственной помощи, Uniper на прошлой неделе выступила одним из спонсоров крупнейшей в мире выставки газа Gastech, которая прошла в Милане, в мероприятии приняли участие министры энергетики Индии, Египта и ОАЭ, а также бывший федеральный министр экономики и иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (СДПГ).

Ранее компания сообщала, что с 14 июня она получает из России только часть согласованных по контракту поставок газа. Чтобы обеспечить безопасность поставок для своих клиентов, Uniper закупает недостающие объемы на рынке по значительно более высоким ценам. По словам ее представителей, поскольку Uniper до сих пор несла более высокие расходы на закупки в одиночку, в настоящее время она накапливает денежные потери в размере более 100 миллионов евро в день.

Также сообщалось, что Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Позднее основной акционер компании — финский Fortum сообщил, что с правительством Германии достигнута договоренность о всеобъемлющем пакете мер по стабилизации финансового состояния Uniper. В частности, правительство Германии приобретет 30% акций Uniper, предоставит ей дополнительный капитал в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости, а немецкий государственный банк KfW расширит кредитную линию для компании до 9 миллиардов евро с первоначальных 2 миллиардов евро.