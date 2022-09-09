МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в пятницу признал законным наложенный на компанию Google второй оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о российской армии во время проведения спецопреации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Google исполнила предупреждение ФАС о нарушении антимонопольного закона

"Таганским районным судом Москвы постановление мирового судьи от 18 июля, вынесенное в отношение компании Google, оставлено без изменения",- сказала собеседница агентства.

Полная сумма штрафа по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ — 21 миллиард 770 миллионов 392 тысяч 317 рублей, или 10% от годовой выручки компании в РФ.

Это уже второй оборотный штраф для IT-гиганта — в конце декабря американская корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиардов рублей за "повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту". Этот штраф уже взыскан.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности по второму делу, как отмечали в Роскомнадзоре, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.

По оценке ведомства, хостинг "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, "а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".

Кроме того на видеохостинге, как заявляли в Роскомнадзоре, размещены материалы, пропагандирующие "индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних", а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях.

В Роскомнадзоре отмечали РИА Новости, что приведенные в протоколе материалы — малая часть запрещенного в России контента, не удаленного администрацией хостинга.