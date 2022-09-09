МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Самолеты Air Moldova имеют все разрешения на выполнение полетов в Москву и обратно, сообщили в Росавиации. Air Moldova возобновит полеты в Москву с 1 октября

Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии заявил, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания не уточняла, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.

"На сегодня авиакомпания Эйр Молдова имеет все разрешения Росавиации на начало выполнения полетов в/из Москву", — сказали в Росавиации.

Там полагают, что "начало полетов молдавской авиакомпании в Россию создаст дополнительные возможности для жителей двух стран и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества".

Источник в авиавластях сообщил РИА Новости, что маршрут рейса Кишинев-Москва-Кишинев Air Moldova, скорее всего, будет идти через Польшу и Белоруссию, а затем уже поворачивать в Россию.

"Рейсу надо будет облетать Украину по своей территории, потом, наверное, Польша и Белоруссия", — сказал он.

Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания воздержалась сообщить, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.

Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.