МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Компания "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов у золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc, следует из сообщения Petropavlovsk.

В начале недели президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk Plc. В Petropavlovsk намерены исполнить обязательства компании перед инвесторами

"Седьмого сентября 2022 года состоялась продажа основных активов Petropavlovsk Plc согласно договору купли-продажи, заключенному с АО "УГМК-Инвест" 1 августа 2022 года" — сказано в сообщении.

Согласно условиям сделки, Petropavlovsk получил 166 миллионов фунтов стерлингов и возможность распоряжаться облигациями компании на компании общую сумму 200,73 миллиона долларов.

Petropavlovsk Plc — одна из крупнейших российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. Основным кредитором компании был Газпромбанк: он выдал кредит на 201 миллион долларов и открыл кредитную линию для дочерних структур Petropavlovsk на 86,7 миллиона. По условиям обязательств банк также выкупал 100% золота Petropavlovsk.

В марте, когда банк подпал под санкции Великобритании, золотодобытчик потерял возможность не только продавать ему металл, но и проводить платежи по кредитам. В апреле права требования по кредиту в 201 миллион (включая проценты) были переданы структуре УГМК.

В июле Petropavlovsk заявил, что инициировал процедуру несостоятельности, и подал прошение в управление финансового надзора Великобритании о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. По запросу Petropavlovsk суд Лондона также вынес административное распоряжение о назначении Аллистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джоанн Роллс из Opus Restructuring в качестве внешних управляющих компании, которым затем выдал разрешение на продажу бизнеса компании УГМК.