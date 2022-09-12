МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Вероятно, в сентябре Банк Японии завершит специальную программу финансирования пострадавших от пандемии малых компаний и обсудит изменение ориентиров дальнейшей денежно-кредитной политики, согласно которым пандемия сейчас считается первостепенным риском для экономики. Об этом сообщили источники, знакомые с позицией руководителей центрального банка. В Японии уличили Запад в "зеленом" лицемерии

По их словам, окончательное решение будет принято на запланированном на 21-22 сентября заседании. На нем же правление банка внимательно изучит данные, чтобы понять, не приведет ли постоянно высокий уровень заражаемости коронавирусом к резкому сокращению экономической активности.

Во 2-м квартале экономика Японии выросла в годовом исчислении на 2,2%. Восстановление после пандемией спада было менее сильным, чем ожидалось, потому что возобновление заболеваемости, проблемы в цепях поставок и рост цен на сырьевые товары оказывали давление на потребление и производство.

Сворачивание специальной программы стало возможным благодаря улучшению условий финансирования малых компаний сферы обслуживания, после того как ослабление карантинных мер оживило потребление.

"Некоторые компании остаются в стрессовых условиях, но в целом условия финансирования улучшились", — сказал один из источников.

По словам другого источника "складываются условия для завершения программы". Японский Nikkei завершил неделю в плюсе

Инвесторы и аналитики ожидают, что на сентябрьском заседании Банк Японии оставит ключевую ставку на уровне —0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций — около нуля. Хрупкость восстановления японской экономики побуждает Банк Японии воздерживаться от ужесточения денежно-кредитной политики в то время, когда другие ключевые центральные банки ужесточают ее, борясь с высокой инфляцией.

Банк Японии уже свернул большинство чрезвычайных программ, которые проводил для смягчения первого удара со стороны спровоцированного COVID-19 кризиса, но программа финансирования малых компаний продолжалась в полной мере и в сентябре. По словам аналитиков, завершение этой программы будет символизировать отход Банка Японии от кризисной модели и переключение его внимания на более общие риски, включая рост издержек компаний и замедление роста мировой экономики.

Поскольку риски для экономики становятся все более разнообразными, Банк Японии может также изменить в ориентирах обещания "изучать воздействие пандемии" и "стремиться поддерживать условия финансирована компаний", сказали источники. По их словам, вероятно, центральный банк не изменит более существенные ориентиры, предусматривающие при необходимости усиление стимулирования экономики, а также намерение удерживать процентные ставки на "текущих пониженных" уровнях.

"Банк Японии может счесть целесообразным обсудить небольшую коррекцию ориентиров, — сказал третий источник. — Но ключевой сигнал о необходимости сохранения в силе крайне мягкой политики, наверное, останется прежним".