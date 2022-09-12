МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Голландская ассоциация акционеров VEB угрожает судом компании Philips в связи с ее действиями в рамках глобального отзыва аппаратов для поддержки дыхания. Акционеры утверждают, что компания нанесла им миллиардные убытки, предоставив неверную информацию. Об этом сообщила в понедельник голландская газета FD со ссылкой на письмо, которое VEB направила компании. Суд утвердил второй оборотный штраф для Google

Philips подтвердила получение письма от VEB в воскресенье вечером, не предоставив подробностей о его содержании.

Из-за отзыва аппаратов ИВЛ рыночная капитализация Philips за последние 15 месяцев упала примерно на 27 млрд евро, поскольку инвесторы опасаются крупных расходов на разбирательства.

В своем письме VEB указала, что Philips несет ответственность примерно за 16 млрд евро убытков, поскольку фирма предоставила ложные сведения о затронутых отзывом аппаратах. По словам ассоциации акционеров, отчеты Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) показали, что сотрудники компании знали о проблемах за несколько лет до того, как о них были проинформированы пользователи.

По данным FD, VEB планирует подать иск для компенсации убытков и потребовала встречи с представителями Philips до конца этого месяца.