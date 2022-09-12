МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Шведский Electrolux принял решение начать программу сокращения затрат из-за инфляции, вызвавшей снижение потребительского спроса, сообщили в пресс-службе производителя бытовой техники. Washington Post: рецессия в Европе поможет США справиться с инфляцией

"По оценкам, рыночный спрос на основную бытовую технику в Европе и США в третьем квартале снизился значительно быстрее, чем во втором квартале, что обусловлено влиянием высокой инфляции на покупки потребительских товаров длительного пользования и низким уровнем потребительского доверия. Высокий уровень товарных запасов в розничной торговле усилил влияние замедления потребительского спроса", — сказано в заявлении компании.

Отмечается, что совет директоров решил начать программу сокращения затрат в связи с ожиданием ослабления рыночного спроса в Европе и США в 2023 году. Подчеркивается, что программа будет направлена на снижение переменных затрат, при этом особое внимание будет уделено устранению неэффективных расходов в нашей цепочке поставок и производстве. Структурное сокращение расходов произойдет в основном в Европе и Северной Америке и будет включать определение приоритетов и меры по повышению эффективности.

Поясняется, что указанные меры предполагают оптимизацию портфеля НИОКР, административной деятельности, продаж и маркетинга.

По официальным данным, инфляция в США июле составила 8,5%, месяцем ранее она достигла 9,1% — рекордный показатель с ноября 1981 года.

Ранее также сообщалось, что в регионе единой европейской валюты, куда входят 19 из 27 государств ЕС, годовая инфляция побила новый рекорд в 9,1% по итогам августа, согласно предварительной оценке Евросовета.