МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Больше половины россиян используют карты лояльности торговых сетей, при этом спрос на такие программы только растет, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Российские туроператоры назвали число купленных с кешбэком туров

"Интерес российских покупателей к программам лояльности торговых сетей значительно вырос за последние полгода. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, общее число пользователей карт лояльности сетей-членов АКОРТ превысило 50% взрослого населения России — в программах лояльности крупнейших продуктовых ретейлеров сегодня участвуют более 65 миллионов уникальных пользователей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным торговых сетей, наибольшей популярностью у клиентов пользуются прямые скидки, бонусы для оплаты следующих покупок и кешбэк — количество пользователей этих опций устойчиво растет. При этом россияне значительно чаще используют программы лояльности при покупках в крупных розничных форматах.

"Тренд на умное потребление стимулирует конкуренцию розничных сетей за покупателей: торговые сети активно развивают и трансформируют программы лояльности в ответ на растущие запросы аудитории. Сейчас торговые сети переводят программы лояльности на отечественные платформы, после чего начнется более глубинная работа с предпочтениями аудитории. Следующие тенденции — усиление персонализации предложений, прямого диалога с потребителем и еще большей клиентоориентированности крупного ритейла", — приводятся в сообщении слова председатель президиума АКОРТ Игоря Караваева.

Кроме того, по данным исследования TelecomDaily, в среднем на одну семью в России приходится 16 программ лояльности, причем как бесплатных, так и платных. Наиболее распространенный тип программ, которым пользуются 93% опрошенных — карты скидок. Накопительные карты используют 83% респондентов, 77% — карты с кешбэком.