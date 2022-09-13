МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Европейские власти для продолжения санкционной политики должны поддержать предприятия Италии, вводящие санкции страны не должны страдать больше тех, кто под них попал. Об этом заявил в интервью Il Giornale лидер итальянской партии "Лига" Маттео Салвини. Итальянский министр назвал потолок цен на газ из России "бессмысленным"

"Я бы не хотел, чтобы применяющие санкции страны страдали больше, чем те, кто под санкции попали. Желаете продолжать? Хорошо. Но тогда пусть Европа окажет поддержку итальянским семьям и предприятиям, как это было в связи с кризисом COVID", — отметил политик.

Он подчеркнул, сославшись на данные МВФ, что Россия богатеет благодаря огромному положительному сальдо торгового баланса, а европейские страны серьезно страдают в результате осуществления экономических санкций.

В этой связи лидер "Лиги" предложил продлить оказание государственной помощи гражданам и национальным компаниям до конца 2023 года и немедленно выделить на эти цели 30 миллиардов евро.

По его словам, лучше сейчас выложить эту сумму, чем потом потратить в три раза больше на преодоление безработицы и "драматического обеднения страны".