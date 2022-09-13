МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Кола вернется в меню бывшего McDonald's "Вкусно — и Точка" 15 сентября, но это будет отечественный бренд "Добрый", заявила РИА Новости пресс-служба компании. Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцу "Вкусно - и точка"

"С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 литра. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России", — сообщили в компании.

Отмечается, что в процессе трансформации бизнеса "Вкусно – и точка" сохранила практически всю цепочку поставщиков, а также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое другое. Сеть также развивает цепочки поставщиков других продуктов и привлекает новых партнеров.

Уточняется, что в данный момент в меню прохладительных напитков "Вкусно – и точка" представлены липтон айс-ти и молочные коктейли.