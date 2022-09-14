ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Поставки зерна по железным дорогам в США могут остановиться уже в среду, 14 сентября, из-за угрозы общенациональной забастовки работников железнодорожной отрасли, предупредили в ассоциации производителей, переработчиков и экспортеров зерна и кормов (National Grain and Feed Association). Кукуруза и соя подскочили в цене на американской бирже

"Мы получаем информацию о том, что поставки зерна по отдельным железным дорогам могут остановиться в среду", — заявил главный экономист ассоциации Макс Фишер в интервью Farm Journal.

Он добавил, что железные дороги уже прекращают поставки отдельных видов товаров, включая ядовитые материалы и химикаты.

"Наши члены думают над снижением ущерба, связанного с неполучением зерна в срок, невозможностью его переработки и дальнейшей отправки готовых продуктов, таких как этанол, мука и других товаров", — уточнил Фишер.

Представитель ассоциации также отметил, железные дороги имеют "огромное" значение в планировании поставок зерна, а их остановка повлечет значительные негативные последствия для всех участников отрасли, включая фермеров.

Ранее во вторник американские производители удобрений сообщили, что железнодорожные перевозчики прекратили прием некоторых видов удобрений, включая аммиак, из-за угрозы остановки движения составов, а грядущее начало общенациональной забастовки угрожает продовольственной безопасности США.

Профсоюзы железнодорожников, представляющие более 90 тысяч рабочих мест железнодорожной отрасли США, в настоящее время не могут договориться с крупнейшими участниками рынка грузоперевозок об улучшении условий работы и готовятся с 16 сентября объявить забастовку по всей стране. Президент американской торговой палаты Сюзанн Кларк заявила, что готовящаяся забастовка обернется для страны "катастрофой национального масштаба", приведет к заморозке товаропотоков, опустошению полок магазинов, сокращению рабочих мест и росту цен для семей и предприятий. По данным Блумберг, начало забастовки приведет к ежедневным потерям американской экономики в два миллиарда долларов.

В администрации президента США сообщили, что Белый дом работает с грузоотправителями и перевозчиками над планом поддержки работы экономики в случае остановки железных дорог. Президент США Джо Байден обратился к лидерам профсоюзов с призывом найти компромисс и избежать забастовки. В понедельник американская железнодорожная компания Amtrak объявила о частичной отмене ранее запланированных пассажирских перевозок, также видя риски срывов движения поездов.