ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — ПРАЙМ. Популярные у российских туристов Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты нуждаются в увеличении количества рейсов из России, также необходимо наладить прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Доминикану и на Кубу, заявил в интервью РИА Новости в ходе ВЭФ президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Российские туроператоры отметили снижение количества туров в Европу

"В выездном туризме самая большая проблема – международная авиаперевозка. Ее катастрофически не хватает. Нужно больше рейсов, в первую очередь, в Турцию, это самое массовое выездное направление, тем более сейчас, пока идет сезон. К тому же это еще и транзитный хаб для других международных направлений. РСТ еще в мае обращался по этому поводу в Минтранс, и количество рейсов было увеличено, но этого недостаточно", — сказал Уманский.

Он отметил, что также нужно увеличение перевозки в Египет, ОАЭ. "Необходимы прямые рейсы по таким топовым зимним направлениям, как Таиланд, Вьетнам, Индонезия, на Кубу и в Доминикану", — добавил президент союза.

По словам Уманского, дефицит перевозки приводит к повышению цен. "По сравнению с прошлым годом средний чек повысился от 30% до 70% по международным направлениям", — сказал он.

Уманский также отметил, что по итогам 2022 года курорты Турции посетят почти 4 миллиона туристов, так как только за летние месяцы страну уже посетило более 2 миллионов человек.

"Турцию в прошлом году посетило 4,7 миллиона туристов, а в 2019 году было 6,9 миллиона. Только за летние месяцы страну уже посетило 2,1 миллиона человек, и по итогам года цифра может быть на уровне 3,5-4 миллиона человек. Многие отели уже продлили летнюю работу до 15 ноября, хотя традиционно закрывались 31 октября", — сказал он.

Он отметил, что в отрасли выездного туризма зафиксирован тренд на постепенное восстановление турпотока после отмены большинства ковидных ограничений. "Конечно, уровень 2019 года не достигнут, но по сравнению с 2021 по некоторым направлениям — Эмираты, Турция, Мальдивы — показатели очень хорошие", — уточнил президент РСТ.

"Кстати, растет и спрос на поездки в страны СНГ. В этом году он составил 20-30%. Там, в некоторых странах, нет языкового барьера. А в Армению и Киргизию и вовсе можно въехать по российскому паспорту", — добавил Уманский.

Глава РСТ также обратил внимание на появление и расширение прямой перевозки в Иран — до 35 рейсов в неделю. "Теперь туда можно будет путешествовать без визы, если ехать в составе группы. А самостоятельные туристы смогут оформить визы за 80 евро. Также открыта перевозка в Венесуэлу, на остров Маргарита", — заключил он.

ВЭФ проходил 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.