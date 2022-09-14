МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Яндекс" после приобретения Delivery Club увеличит ресурсы на запуск сервисов доставки еды в новых странах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. VK подтвердил запуск поиска по новостям в "Дзене"

VK и "Яндекс" в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости".

"Выход на зарубежные рынки — один из приоритетов фудтех-бизнеса (сервисы доставки еды — ред.) "Яндекса". "Яндекс Еда" уже работает в Казахстане и Беларуси. Благодаря закрытию сделки по покупке Delivery Club мы сможем выделить больше ресурсов на локализацию сервиса, которая необходима для запуска новых стран. Над продуктом будут трудиться сотни инженеров", — говорится в сообщении.

По оценке информационно-аналитического агентства INFOLine, оборот "Яндекс Лавки" во втором квартале 2022 года составил 9,4 миллиарда рублей, "Яндекс Еды" — 3,8 миллиарда, Delivery Club — 7,9 миллиарда рублей.