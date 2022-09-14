МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Магазины по закону обязаны вернуть покупателю деньги за товар, за исключением оговоренных случаев, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев. Так, существует список непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену: в нем много позиций, среди которых предметы личной гигиены, парфюмерия, лекарства, трикотажные изделия, ювелирная продукция. Товары из этого перечня следует приобретать обдуманно, поскольку продавец имеет право отказать как в обмене, так и в возврате денег, предупредил эксперт. Юрист объяснил, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах

Если упоминать непродовольственные товары, не входящие в этот список перечень, то права потребителя при выявлении недостатков регулирует статья 18 федерального закона "О защите прав потребителя".

"Если вы обнаружили в товаре недостатки и они не были оговорены продавцом, то вы имеете право потребовать замены на товар этой же или другой марки с перерасчетом цены, безвозмездного устранения недостатков товара, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы", — отметил он.

Такой обмен проводится, если возвращаемый товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а у покупателя имеется товарный чек.

Если торговая точка не желает вернуть деньги, при том, что все условия соблюдены, то нужно обратиться с письменной претензией к руководителю торговой организации, где изложить все обстоятельства покупки и причины возврата. Если конфликт не улажен, то следует подготовить соответствующее заявление в региональную инспекцию по торговле и защите прав потребителей. "Если же и эти действия не приведут к желаемому результату, то стоит готовить исковое заявление в суд, к которому приложить все документы, а также переписку с торговой организацией и государственными контрольными органами", — отметил юрист.

Если же торговая организация свою деятельность в России прекратила, то потребителям имеет смысл объединиться с целью подачи коллективного иска, сказал Соловьев.

"В суд общей юрисдикции может обратиться группа от 20 человек, а для рассмотрения дела в арбитраже достаточно пяти истцов. При этом должны быть соблюдены четыре условия: наличие общего ответчика, единый предмет спора, то есть нарушены однородные права и интересы, есть схожие фактические обстоятельства дела, выбран одинаковый способ защиты прав группы лиц", — рассказал юрист.