МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Западные санкции способствуют укреплению связей России и Армении, товарооборот между двумя странами за полгода вырос более чем на 40%, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар. Ушаков сообщил о росте товарооборота России и Индии на 120 процентов

"Односторонние рестрикции Запада лишь подтолкнули к уплотнению кооперации с Ереваном. Отмечаем солидный прирост товарооборота, включая экспорт и импорт, – за первые полгода на 42% (1,6 миллиарда долларов), что является рекордным показателем за последние несколько лет", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, а также крупнейшим инвестором в армянскую экономику: общий объем российских капиталовложений превысил 2 миллиарда долларов.

"Причем это далеко не предел. Основные показатели двусторонней торговли уже в ближайшее время могут существенно возрасти. Есть конкретные планы по наращиванию кооперации в энергетике, включая атомную и горнорудную промышленность, транспорт, логистику", — отметил Гончар.

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