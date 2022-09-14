Товарооборот между Россией и Арменией вырос за полгода
МИД сообщил о росте товарооборота между Россией и Арменией на 40% за полгода
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Западные санкции способствуют укреплению связей России и Армении, товарооборот между двумя странами за полгода вырос более чем на 40%, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.
"Односторонние рестрикции Запада лишь подтолкнули к уплотнению кооперации с Ереваном. Отмечаем солидный прирост товарооборота, включая экспорт и импорт, – за первые полгода на 42% (1,6 миллиарда долларов), что является рекордным показателем за последние несколько лет", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По его словам, Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, а также крупнейшим инвестором в армянскую экономику: общий объем российских капиталовложений превысил 2 миллиарда долларов.
"Причем это далеко не предел. Основные показатели двусторонней торговли уже в ближайшее время могут существенно возрасти. Есть конкретные планы по наращиванию кооперации в энергетике, включая атомную и горнорудную промышленность, транспорт, логистику", — отметил Гончар.