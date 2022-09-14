МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Судебные разбирательства Uniper и "Газпрома", связанные с остановкой поставок российского газа по "Северному потоку", не исключены, процесс может затянуться на несколько лет, при этом говорить о результатах рассмотрения рано, считают опрошенные РИА Новости эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). Минэкономики Германии подтвердило возможное увеличение доли в Uniper

Агентство Рейтер накануне сообщило, что немецкая компания-импортёр газа рассматривает возможность подачи против "Газпрома" иска о возмещении ущерба в Стокгольмский арбитраж.

Издание отмечало, что Uniper была вынуждена закупать газ по повышенной цене у других поставщиков после того, как "Газпром" сначала снизил, а затем остановил поставки по газопроводу "Северный поток", ссылаясь на форс-мажор. Немецкая компания зафиксировала в первом полугодии 2022 года убытки в размере 12,3 миллиарда евро и обратилась за поддержкой к правительству Германии. По данным агентства, основной причиной этому компания считает перебои с поставками.

"Такой арбитраж возможен, и он будет длиться очень-очень долго (не менее трёх лет)", — считает резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.

"Но самое важное, что после этого в случае проигрыша начнётся сага об оспаривании вынесенного решения и попытках принудительного исполнения, которая выплеснется из сферы международного арбитража (третейского разбирательства) в государственные суды Швеции и других стран. Эта вторая часть спора может затянуться и на десять лет", — добавил он.

Прогнозировать результаты рассмотрения иска Uniper сегодня весьма затруднительно из-за отсутствия информации о фактических обстоятельствах дела, отмечает руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР Максим Башкатов.

Он объяснил, что если арбитраж вынесет решение в пользу Uniper, то признание и приведение его в исполнение на территории России, скорее всего, будет заблокировано российским судом. Однако заявитель может обратиться в другие юрисдикции, в которых у "Газпрома" имеются активы. В случае, если российская компания добровольно не удовлетворит требования, то на такое имущество может быть обращено взыскание, добавил собеседник агентства.

"Оценка конкретных экономических потерь будет зависеть от той суммы, которую определит в своём решении арбитраж. Вполне может оказаться, что по сравнению с заявленными "миллиардами евро" арбитраж присудит лишь незначительную часть", — заключил он.там