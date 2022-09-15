МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат. Украине дали отсрочку по кредитам до конца 2023 года

"Цены на продукты питания в Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%", — говорится в сообщении издания.

Во вторник кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.

Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы — 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.