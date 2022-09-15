МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Деловая газета Financial Times пишет, что сделка Microsoft Corp по покупке создателя видеоигр Activision Blizzard, как ожидается, столкнется с тщательной проверкой в Великобритании после того, как софтверная компания не пошла на какие-либо уступки для снятия антимонопольных опасений. Google исполнила предупреждение ФАС о нарушении антимонопольного закона

Microsoft на данном этапе предпочла не предлагать каких-либо уступок Управлению по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), поскольку явного указания на то, что британский регулятор одобрит эту сделку, нет. Об этом в среду написала FT со ссылкой на осведомленные источники.

CMA ранее в сентябре заявило, что поглощение разработчика "Call of Duty" может негативно отразиться на конкуренции в сегменте игровых приставок, подписных услуг и облачных игр, если Microsoft откажется предоставить конкурентам доступ к самым популярным играм Activision.

Microsoft и Activision не ответили на просьбу Reuters о комментариях, а CMA отказалось прокомментировать ситуацию.

Проверка сделки в ЕС может занять некоторое время. Она также столкнулась с тщательной проверкой в Брюсселе вследствие своего размера и усиливающихся опасений со стороны конкурентов, включая Sony, говорится в статье FT.