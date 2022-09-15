МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ретейлер, в первом полугодии получила чистую прибыль по МСФО в размере 576 миллионов рублей, что в 3,8 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, составивший 152 миллиона рублей, говорится в сообщении ретейлера. Владелец Zara нарастил прибыль в первой половине финансового года

Общая выручка группы в январе-июне увеличилась на 10,3% и составила 97,803 миллиарда рублей. Выручка дивизиона "О'Кей" снизилась на 1%, до 72,264 миллиарда рублей, продажи сегмента дискаунтеров "Да!" выросли на 63,1%, до 25,539 миллиарда. Валовая прибыль увеличилась на 14,5%, до 22,302 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA в первом полугодии вырос на 14,2% — до 7,511 миллиарда рублей, при этом EBITDA магазинов "О'Кей" снизилась на 2,3%, до 5,765 миллиарда. EBITDA дискаунтеров "Да!" выросла в 2,6 раза, до 1,745 миллиарда рублей. Рентабельность группы по EBITDA составила 7,7% против 7,4% годом ранее.

Общий долг "О'Кей" на 30 июня составил 44,396 миллиарда рублей, увеличившись на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистый долг вырос на 6,7% — до 36,45 миллиарда. Соотношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA составило 3,68x против 3,97x на 30 июня прошлого года.

"Мы ожидаем, что дискаунтеры останутся одним из главных факторов роста выручки и прибыли ГК "О'Кей" и через несколько лет будут составлять половину бизнеса группы. До конца 2022 года мы планируем открыть до 45 новых дискаунтеров "ДА!" и увеличить до восьми количество обновленных в соответствии с новой концепцией гипермаркетов "О'Кей", — сказал гендиректор группы Армин Бургер, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, депозитарные расписки "О'Кей" дорожают сейчас на 8%, а минутами ранее — почти на 20%, после выхода данных о росте чистой прибыли компании за полугодие в 3,8 раза, следует из данных Московской биржи.

К 10.33 мск расписки компании дорожают на 7,9%, до 32,79 рубля. А с самого старта торгов котировки продемонстрировали бурный рост и максимально подскакивали в цене на 19,78%, до 36,4 рубля. Объем торгов расписками "О'Кей" составляет 56 миллионов рублей.

Ранее в четверг ГК "О'Кей" опубликовала отчет по МСФО, из которого следует, что в прошлом полугодии она получила чистую прибыль в размере 576 миллионов рублей, что в 3,8 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Общая выручка группы в январе-июне увеличилась на 10,3% и составила 97,803 миллиарда рублей. Выручка дивизиона "О'Кей" снизилась на 1%, до 72,264 миллиарда рублей, продажи сегмента дискаунтеров "Да!" выросли на 63,1%, до 25,539 миллиарда. Валовая прибыль увеличилась на 14,5%, до 22,302 миллиарда рублей.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. На 30 июня 2022 года в группу входило 243 магазина в РФ (79 гипермаркетов и 164 дискаунтера).