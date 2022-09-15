МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Samsung не будет возвращаться в Россию из-за страха возможных проблем из-за этого со стороны США, заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. МТС начнет продавать умные телевизоры на ОС Android в октябре

Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца нынешнего года. По словам источника, речь идёт в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина.

"Компания не будет идти на какие-то действия, которые потом могут вызвать определённые трудности с США, который является основным партнёром и рынком для сбыта техники", — сказал Кусков, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение Samsung на российский рынок. В пресс-службе компании отказались от комментариев.

Эксперт также пояснил, что компания сама приняла решение уйти и "пока это, определенно, спекуляция".

Тем временем ранее в четверг на русскоязычном сайте Samsung стала доступна возможность узнать о старте продаж новой модели ноутбуков Galaxy Book2 Pro и Book2 Pro 360. В начале сентября новая модель смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold4 также появилась на русскоязычном сайте Samsung, который не обновлялся с марта, когда компания объявила о приостановке поставок и продаж в Россиии.

Samsung приостановил поставки в Россию в начале марта, объяснив это текущими внешнеполитическими событиями и физической невозможностью поставок.