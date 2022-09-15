МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России предложило продлить действующую до конца года меру по снятию ограничения на долю рынка в 25% в ретейле на 2023 год, сообщила пресс-служба ведомства. В Минпромторге назвали прорывные сферы российской экономики

"Во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина Минпромторг России разработал проект по продлению на 2023 год соответствующей меры. На данный момент министерство готовит внесение проекта нормативно-правового акта в правительство РФ", — сказали представители Минпромторга, отвечая на вопрос о возможном продлении снятия ограничения на долю в 25% в ретейле.

Федеральная антимонопольная служба России и Минэкономразвития согласовали проект без замечаний, уточнили в министерстве.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который, сохраняя порог доминирования торгующих продуктами сетей в регионах в 25%, позволяет им до конца года его превышать, приобретая дополнительные торговые площади, в том числе у иностранных компаний.

В то же время, как и планировалось, была принята ранее поддержанная комитетом поправка, которая разрешает не применять ограничение в 25% к сделкам торговых сетей по приобретению или аренде по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций (долей) в уставном капитале хозобщества) дополнительной площади торговых объектов, которые будут совершены с 15 июня по 31 декабря 2022 года.

Но это касается лишь сделок с юрлицами, отвечающими одновременно ряду условий: юрлицо подконтрольно иностранному юрлицу на дату совершения сделки, а основания для признания его подконтрольным возникли до 15 июня текущего года; юрлицо является торговой сетью, осуществлявшей розничную торговлю продовольственными товарами, которая прекратила свою деятельность в РФ или заявила о ее прекращении.