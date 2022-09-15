ПАРИЖ, 15 сен — ПРАЙМ. Французская компания LVMH, владеющая такими марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, приняла решение выключать освещение в своих бутиках во Франции ночью ради экономии энергии, сообщила компания в четверг. Министр климата Польши рассказала, что снизила температуру в своем доме

"В следствие напряжения на рынке энергетики, которое рискует усугубиться этой зимой, в пик потребления, группа LVMH решила сократить потребление электричества, начиная с октября, вначале во Франции, а затем по всему миру", — говорится в релизе компании.

Среди принятых мер – выключение подсветки бутиков с 10 вечера до 7 утра, снижение температуры в помещениях на 1 градус зимой и ее увеличение на 1 градус летом при включенном кондиционере.

Эти меры позволят компании сократить потребление электричества на 10% в год.

Как отмечается в релизе, компания Moët Hennesy в рамках программы "энергетической трезвости", объявленной французским правительством, в 2023 снизит потребление электроэнергии на 15% по сравнению с уровнем 2021 года.

Группа также отмечает, что увеличит инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Согласно релизу, ежегодное потребление электричества группой компаний LVMH во Франции составляет 354 тысячи мвт/ч, что эквивалентно годовому потреблению электричества городом со 150 тысячами жителей.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.