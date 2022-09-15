СЕУЛ, 15 сен — ПРАЙМ. Ничего еще не решено касательно возвращения Samsung на российский рынок, сообщает южнокорейское экономическое интернет-издание Guru со ссылкой на компанию. СМИ: немецкую компанию заподозрили в обходе антироссийских санкций

Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца нынешнего года. По словам источника, речь идёт в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина.

"Пока еще ничего не решено", — сообщили в компании касательно сроков ее возможного возвращения на рынок РФ.

В марте Samsung приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью поставок.