СОЧИ, 15 сен — ПРАЙМ. Программа среднего специального образования должна быть ориентирована для работы не в инновационных предприятиях, расположенных вдали от учебного заведения, а прежде всего на тот крупный бизнес, который существует в регионе, считает заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Ученов. В Минпромторге рассказали, за какой профессией стоит будущее

На федеральной территории Сириус на площадке "Парка науки и искусств" проходит XVI Международный конгресс-выставка "Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста". В рамках форума эксперты обсуждали вопросы кадровой политики и актуальности рабочих профессий.

"Если мы говорим о среднем профессиональном образовании, то правильнее быть ориентированным на тот крупный бизнес, который присутствует в регионе, нежели на какие-то может супер инновационные предприятия, которые дальние. Потому что среднее профессиональное образование — это все-таки условно десятые, одиннадцатые классы, это ещё достаточно молодые люди, они еще не так мобильны, не так готовы менять свою локацию", — сказал Ученов на пленарном заседании, проведённом в рамках молодёжного форума.

В 2021 году первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщал о запуске программы подготовки "Профессионалитет". Экспериментальная программа "Профессионалитет" содержит три ключевые инициативы. Первая – вовлечение отраслевых партнеров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования. Вторая – введение нового уровня образования "Профессионалитет", оптимизация сроков обучения до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трех лет — для более технологичных. И третья – трансформация колледжей в "Место новых стартов", то есть создание на базе колледжей коворкинг-пространств, центров молодежных стартапов, волонтерства, совместных общественных проектов.