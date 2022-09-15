МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Распродажа товаров Massimo Dutti, Oysho и Zara Home испанской группы Inditex начнется в конце осени, при этом откроются не все магазины брендов, сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Владелец Zara нарастил прибыль в первой половине финансового года

По его словам, владельцы торговых центров уже начали переговоры с представителями Inditex о дальнейшем закрытии магазинов Massimo Dutti, Oysho, Zara Home после распродажи.

"Процесс уже запущен — ведутся переговоры с торговыми центрами, в течение ближайших месяцев после согласования позиции с арендодателями начнутся распродажи с последующим закрытием", — сказал Люлин, предположив, что первые сейлы начнутся к концу осени.

При этом, как уточнил эксперт, в ряде торговых центров уже запущен процесс поиска арендаторов для площадей, занимаемых магазинами брендов Inditex, либо стороны уже ушли в суд, например, как в ТЦ "Бутово Молл" и "Зеленопарке". "В этих случаях тоже сложно ждать открытий магазинов", — считает Люлин.

Эксперт также напомнил и о вероятном продолжении работы магазинов других брендов группы, но уже под новыми вывесками, об этом стороны сейчас договариваются. По его словам, ожидать ребрендинга стоит не раньше марта 2023 года, при этом необязательно открытие магазинов всех брендов. "Логичный шаг для группы Inditex — последовать примеру польской группы LPP и локализовать бизнес в России, проведя смену названий для того, чтобы отмежеваться от РФ в качестве политического шага", — подытожил Люлин.

В начале марта руководство группы Inditex приняло решение о временной приостановке деятельности в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".